Rédiger une offre d’emploi : quelles sont les contraintes ?

La première règle à respecter lors de la rédaction d'une offre d'emploi est de s'assurer que certaines informations essentielles sont clairement mentionnées. Elles n’ont pas toutes un caractères obligatoires du strict point de vue des articles articles L5331 du Code du travail mais sont fortement recommandées.



Ces mentions visent à garantir la transparence vis-à-vis des candidats et à leur permettre de postuler en toute connaissance de cause.



● Date de publication : Il est impératif de mentionner la date à laquelle l’offre est mise en ligne. Cela permet aux candidats de savoir si l'offre est toujours valable et participe donc à une meilleure expérience candidat.



● Identification claire de l’entreprise : Le nom et l’adresse de l’employeur doivent apparaître sur l’offre. Indiquez l’adresse réelle de l’établissement où le travail s’effectuera, et pas celle du siège social si les deux diffèrent. Cela est particulièrement important dans un secteur comme le tourisme, où le candidat peut avoir envie de connaître la réputation de l’établissement avant de postuler, ainsi que la réputation et l’emplacement exact de son futur lieu de travail. Si l'offre est anonyme (dans le cas d'une agence de recrutement, par exemple), l'entreprise doit fournir ces informations au directeur de publication ou au responsable de la plateforme de diffusion.



● Intitulé et description du poste : L’intitulé du poste doit être clair, précis et conforme à la réalité des missions proposées. Un hôtel recrutant un « assistant manager » doit bien préciser les tâches réelles : s'agit-il de superviser l'équipe de réception, de gérer les réservations, ou de s'occuper du service client ? En fonction du niveau de responsabilités, les candidats potentiels ne seront pas les mêmes.



● Localisation du poste : La localisation géographique est essentielle dans le secteur du tourisme. Si un tour opérateur propose un poste de guide touristique dans une région précise, comme en Provence ou en Corse, il doit le mentionner clairement. Les candidats doivent savoir si le poste implique des déplacements, s'il est basé en France ou à l'étranger, ou encore si le lieu de travail est fixe et s’il comporte une part de travai à distance.



● Type de contrat et durée : Préciser si le poste est en contrat à durée indéterminée (CDI), à durée déterminée (CDD), ou en stage est crucial. Dans le secteur touristique, une grande partie des recrutements sont saisonniers, ce qui rend cette information particulièrement déterminante. Un club de vacances recherchant des animateurs pour la saison estivale doit clairement indiquer la durée du contrat, généralement limitée à quelques mois.



● Niveau d'expérience : Préciser le niveau d’expérience attendu permet de filtrer les candidatures inadaptées. Un tour-opérateur cherchant un responsable des ventes à l'international peut exiger plusieurs années d’expérience en gestion d'équipe et en développement de nouveaux marchés à l’étraner (ainsi que la pratique professionnelle de certaines langues).



● Diplômes et qualifications requis : Pour certains métiers du tourisme, comme guide conférencier ou agent de voyages, des diplômes ou certifications spécifiques peuvent être requis. Il est donc important de les indiquer. Si un hôtel cherche un chef cuisinier, mentionner un diplôme en arts culinaires ou une expérience dans un établissement étoilé est crucial pour attirer les bons profils.