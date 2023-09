Conseil en voyages : un avenir entre recrutement, rétention et défi démographique

Face à cette situation, l'industrie doit adopter une approche proactive.



Des initiatives telles que les partenariats éducatifs mentionnés ci-dessus semblent essentielles.



Cependant, il est également crucial d'aller plus loin : sensibiliser davantage sur l'importance des conseillers, investir dans des programmes de formation continue, et surtout, comprendre les besoins et aspirations de ces professionnels.



L'étude du Travel Institute a également mentionné des conclusions à venir, mettant l'accent sur le profilage des agents, leurs parcours professionnels et leurs motivations.



Il est impératif de puiser dans ces informations pour établir des stratégies de recrutement ciblées, attirant des candidats potentiels qui considéreront ce secteur non seulement comme une étape, mais comme une vocation à long terme.



Le voyage, après tout, est une constante humaine, et ceux qui guident et conseillent à ce sujet seront toujours nécessaires.