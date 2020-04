Reprise d'activité : une nouvelle ordonnance permet l’individualisation de l’activité partielle

Non, Maître Marie-Laure Tarragano rappelle encore une fois que, depuis la loi Macron, même les PME et TPE de mois de 11 salariés, peuvent conclure très facilement un accord car il suffit de le soumettre au référendum des salariés et obtenir 2/3 au vote… !



Les salariés savent bien dans le contexte qu’il vaut mieux faire des accords pour éviter plus tard des conséquences bien plus graves et notamment des éventuels licenciements économiques.



Par ailleurs, l'avocat rappelle que non seulement l’accord est très facile depuis plus de 2 ans, mais depuis la crise du COVID et la dernière ordonnance de 24 avril 2020, le délai pour concrétiser un accord collectif est considérablement réduit, permettant ainsi sa mise en place très rapidement quelle que soit la taille de la société.



Ainsi pour un accord d'entreprise négocié dans une entreprise d'au moins 50 salariés sans délégué syndical, le délai donné aux élus du CSE pour indiquer à l'employeur qu'ils souhaitent négocier passe de 1 mois à 8 jours (c. trav. art. L. 2232-25-1) .



Pour un accord d'entreprise validé par référendum dans une TPE de moins de 11 salariés ou une entreprise de 11 à 20 salariés sans délégué syndical ni élus du personnel, le délai minimal compris entre la communication aux salariés du projet d'accord de l'employeur et la tenue du référendum passe de 15 jours à 5 jours (c. trav. art. L. 2232-21 et L. 2232-23).



Par un autre article à venir vite, Maître Tarragano indiquera les autres mesures à envisager pour la reprise, rappelant d’ores et déjà l’obligation d’établir un plan de reprise d’activité, suite au plan de continuation mis en place pendant le confinement.