SNCF Connect : pourquoi des lignes internationales ont-elles disparu ? 🔑

En tant que e-commerçant et distributeur de mobilités, SNCF Connect souhaite proposer un accès optimisé aux offres concernées des différents transporteurs européens et des tarifs compétitifs, ce qui n'était pas possible jusqu’à présent.



Aussi, des actions sont en cours pour que SNCF Connect puisse, à terme, proposer des offres et gammes tarifaires étendues pour ces opérateurs ferroviaires, comme cela est possible pour d’autres canaux de distribution.

Et le porte-parole de poursuivre."nous explique-t-on.Pour tout comprendre, il faut mettre les mains dans le cambouis et cela devrait vous rappeler une histoire bien connue du secteur.Par le passé, le transporteur national utilisait le système Hermès, une sorte de GDS ferroviaire.D'ailleurs l'entreprise hollandaise, tout comme pour les anciens canaux de distribution de l'aérien, est détenue par 12 compagnies européennes du rail dont la SNCF. Nous ne retrouvons pas dans la liste la Renfe ou Trenitalia, ce qui explique peut être les difficultés à venir.Ce n'est pas tout, car les trains de nuit vers Berlin et Vienne, ceux opérés en collaboration avec l'opérateur autrichien ÖBB sont concernés par l'absence de possibilité de réserver des billets courant mai.Malgré tout, les voyageurs peuvent se rabattre sur le site de Nightjet. Pour finir, cette migration technologique se fera en plusieurs étapes.