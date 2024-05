Surtourisme/sous-tourisme... et si on changeait de braquet ? 🔑

dans notre société, il y a plus de gens qui vont chez Carrouf que dans les épiceries bio, plus de gens qui vont voir le Titanic que les films iraniens dans les cinés d'arts et d'essai, plus de gens pour écouter Jul que de gens à l'Opéra... et oui, plus de gens qui vont au Pariou (Massif Central) qu'à l'île de Pâques

se polariser sur le surtourisme hexagonal alors que nos territoires subissent surtout un sous-tourisme

Comme l’écrit Jean Pinard, «».Se posant en arbitre des débats, Didier Arino , directeur général du cabinet Protourisme, estime qu’». Il n’a pas tort.Réguler la (sur)fréquentation touristique grâce à des quotas, c’est bien, mais dans le même tempsQuestion de moyens sans doute, mais aussi de prise d’initiatives originales et insolites de la part des voyageurs qui certes se copient souvent les uns les autres.