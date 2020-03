TPE : comment bénéficier des aides de 1 500 € et 2 000 € ?

Je confirme en effet que l’État et les régions ont mis en place un fonds de solidarité, installé pour un mois minimum, il est doté d'un milliard d’euros.En pratique,dont le chiffre d'affaires est inférieur à un million d'euros et qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative ou subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 70 % entre mars 2019 et mars 2020.Je précise qu’il a d’ores et déjà été confirmé que ce fonds de solidarité pourra être renouvelé pour le mois d'avril si nécessaire.Ainsi, toutes les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 10 salariés, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, association...) et leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs) pourront bénéficier de cette aide.N'y sont toutefois pas éligibles les titulaires d'un contrat de travail ou d'une pension de retraite ainsi que les entrepreneurs ayant bénéficié d'au moins deux semaines d'arrêt maladie en mars.Oui j’insiste sur le fait que pour être éligible à cette prime,- avoir réalisé un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 M€ et un bénéfice imposable inférieur à 60 000 € ;- faire l’objet d’une fermeture par décision de l’administration ou avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 70 % en mars 2020 par rapport à mars 2019. (pour les entreprise créées après le mois de mars 2019, la comparaison du chiffre d'affaires doit être faite avec la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires sur les mois d'activité depuis la création de l'entreprise).- avoir débuté son activité avant le 1er février 2020 ;- ne pas avoir eu de déclaration de cessation de paiement avant le 1er mars 2020.Le montant de cette aide est fixé au montant de la perte déclarée de chiffre d'affaires en mars 2020 par rapport au chiffre d'affaires réalisé en mars 2019, dans la limite de 1 500 €. Cette aide versée aux entreprises ne sera pas imposable.(Pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, il convient de retenir comme référence pour le calcul de la perte de chiffre d'affaires le montant de chiffre d'affaires mensuel moyen entre la date de création et le 1er mars 2020).Attention cependant lorsque l'entrepreneur a bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité en mars 2019, c'est le montant de chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020 qu'il convient de retenir comme point de référence.Un formulaire de demande sera mis à disposition sur le site impots.gouv.fr comprenant les informations indispensables au traitement de leur demande (numéro Siren/Siret, RIB, montant du chiffre d'affaires, montant de l'aide demandée et déclaration sur l'honneur certifiant que les renseignements fournis sont exacts).