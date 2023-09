Taxes, décarbonation, DSP en Corse : les réponses de Clément Beaune 🔑

TourMaG - Vous avez évoqué le long terme concernant la décarbonation totale de l’aérien. Cependant il y a une aviation - l’aviation régionale - qui avance bien et qui pourrait faire voler des avions « propres » sans rejet d’ici deux ans. C’est le cas de la compagnie Amelia, par exemple. Considérez-vous que cet avion est une « mobilité verte » ? Serait-il autorisé à effectuer un vol entre Bordeaux et Paris ?



Clément Beaune : J’assume absolument cette idée que la décarbonation de l’aviation est en route. Elle est possible.



Il ne s’agit donc pas de chercher à faire « moins d’avions pour faire moins d’avions ». Il s’agit de faire moins de pollution. Les deux vont ensemble.



Il y a des gens qui nous disent : « On va tout faire par une forme de restriction, d’interdiction » ; « 4 vols dans une vie » , etc. Cela ne fonctionne pas. Je ne parle même pas d’acceptabilité. Je pense que cela ne fonctionne pas sur le plan opérationnel.



D’autres disent qu’on va tout faire à 100% par l’innovation. Cela n’est pas vrai, il faut un peu des deux. Principalement il faut des investissements et nous l’assumons.



Aussi, il est possible d’avoir une décarbonation du secteur aérien, c’est un engagement européen d’ici 2050. En attendant, il y aura des étapes et donc, si on ne fait pas de la sobriété par ailleurs avec un prix de l’avion qui est plus juste par rapport au prix du train, on ne fera pas tout le travail.



Sur le décret d'interdiction des "2h30", on le reverra régulièrement tous les six mois de manière ciblée et tous les trois ans de manière approfondie.



Si évidemment, dans un autre univers, en 2027, 2030, vous avez des avions propres, il ne s’agit pas de les interdire. La logique est bien celle-là.



Les mesures de restrictions sont ciblées, la décarbonation ne se fera pas d’un claquement de doigts. Mais vous avez raison, j’ai passé trois jours au salon du Bourget, on a des entreprises françaises qui font beaucoup d’innovations sur toute la chaîne : les moteurs, les sièges en carbone recyclés, les trajectoires améliorées…



Amélia que vous avez cité est en effet une compagnie engagée. Elle fait partie des prestataires de ces lignes d’aménagement du territoire et en même temps que nous subventionnons ces lignes, nous demanderons aux opérateurs qu’ils soient de plus en plus propres et décarbonés.