Télétravail : comment maintenir l'engagement des employés ?

De nombreuses personnes travaillent de la maison pour une durée indéterminée.



Bien qu’il s’agisse déjà d’un aspect important à gérer en entreprise, la préservation du degré d’engagement des équipes le devient encore plus dans le contexte extraordinaire dans lequel nous plonge la crise de la COVID-19.



Comme le souligne l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec (CRHA), le télétravail peut amener des effets néfastes sur les employés comme le développement d’un sentiment d’isolement, la sensation de perte de soutien du gestionnaire et des collègues, la perte de reconnaissance et la réduction du sentiment d’appartenance.



Tous ces éléments affectent grandement le niveau d’engagement du personnel. Les gestionnaires doivent donc être proactifs pour pallier ces conséquences nocives. Mais comment faire ?