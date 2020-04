Tourisme Covid-19 : pas d’accord de branche pour imposer les six jours de congés payés

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'employeur peut désormais proposer directement aux salariés un projet d'accord qui doit donc être soumis à l’ensemble des salariés.



Cette faculté est aussi ouverte dans les entreprises de 11 à 20 salariés sans Comité social et économique (CSE), lesquelles peuvent négocier et conclure un accord aussi bien selon cette procédure qu'avec un salarié mandaté.



Plusieurs étapes devront être respectées pour la validité du futur accord :

Information de l’ensemble du personnel sur l’organisation d’un référendum d’entreprise, par une communication que je vous invite à faire. Cette information porte sur les points suivants : Date et heure de la consultation ; Organisation et déroulement de celle-ci ; Texte de la question relative à l'approbation du projet d'accord.



Ces modalités doivent être communiquées aux salariés avant la date prévue du référendum, avec le projet d'accord soumis à leur approbation, et être accompagnées de la liste nominative des salariés devant être consultés (les salariés consultés sont l'ensemble des salariés de l'entreprise, y compris ceux éventuellement des établissements non couverts par le projet d'accord).



Il faut ensuite laisser s'écouler un délai minimum de 15 jours entre la communication à chaque salarié du projet d'accord et l’organisation de la consultation des salariés.



Organisation de la consultation du personnel CAD donc du référendum d’entreprise pendant le temps de travail.



Ce projet devra ensuite être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel pour être considéré comme un accord valide ; à défaut, il est réputé non écrit. Le personnel devant être consulté et sur lequel s'apprécie la condition de majorité est l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise, et donc non pas uniquement les salariés concernés.



Le résultat devra faire fait l'objet d'un procès-verbal, annexé à l'accord approuvé lors de son dépôt, dont la publicité devra être assurée par l'entreprise.