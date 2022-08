Un bel été pour les voyagistes, mais quid de l'hiver ? 🔑

Les yeux sont désormais tournés vers la saison automne - hiver et l'année 2023. "Nous sommes très en retard en termes de réservations sur la période automne - hiver. Les prises de décisions sont très tardives" alerte Jean-Pierre Mas.



Un constat partagé par Aurélien Aufort : "l'arrière-saison est poussive et ressemble à une arrière saison de vente de dernière minute" ajoute t-il. Toutefois les prises de commandes pour 2023 ont d'ores et déjà débuté. "Nous avons engrangé 15% des ventes de l'année prochaine".



Plus globalement au sein du Groupe Marietton, Laurent Abitbol constate de bons niveaux de réservations pour septembre et octobre. En revanche pour le reste de la fin d'année, c'est un peu le brouillard.



" Nous avons désormais des réservations en très dernière minute, nous avons perdu l'anticipation. Nous travaillons avec de nouvelles règles. Et cette tendance est globale au niveau européen. Les réservations de l'hiver ont débuté il y a 3 semaines et concernent des destinations soleil moyen-courrier packagées : Egypte, Turquie Canaries, et les Caraïbes et la République Dominicaine notamment en long-courrier " poursuit Axel Mazerolles.