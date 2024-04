Univairmer : "La situation est excellente !" 🔑

" Nous vendons surtout des séjours pour l'automne et l'hiver, mais l'été n'est pas encore vraiment engagé.



Nous nous attendons à des ventes de dernière minute pour juillet et août, les réflexes de la crise sanitaire sont bien ancrés, nous en saurons plus d'ici le mois de mai, " ajoute Jean Dionnet.



Le bassin méditerranéen sera sans grande surprise le grand gagnant de l'été à venir, un peu comme chaque année.



Pour l'heure, en attendant de digérer le remboursement du PGE, mais aussi le renforcement à venir des fonds propres, Univairmer ne devrait pas connaître de révolution.



Le réseau va vivre sur ses acquis et apprendre à maitriser son nouvel outil.



" Fin d'année dernière, nous avons lancé la 1ère version de Book & Go, permettant de faire des packages dynamiques qui combinent avions, hôtels, location de voitures, assurance, etc.



Le démarrage est bon, l'outil répond aux besoins des agences de voyages, " estime Jean Dionnet.



Alors que les nuages se dispersent au-dessus des salariés et responsables du réseau de distribution, reste la problématique du recrutement.



Cet exercice n'est pas chose aisée, tout comme l'intégration des nouvelles générations, pas toujours enclines à opérer des dépassements de fonction.



" Maintenant vous avez le télétravail, puis la relation au travail a changé dans toute la société française.



Les salariés ne veulent plus bosser les week-ends, ni être en agence jusqu'à 19h ou 19h30, il devient compliqué de recruter. A tous les niveaux, nous devons faire preuve de souplesse, être imaginatifs et nous adapter, " conclut le président du groupe.



La résilience, tant mise en avant durant la crise sanitaire, colle assez bien aux valeurs d'Univairmer.