VVF et MMV : 60 contrats en alternance à pourvoir

Aujourd'hui VVF, premier opérateur touristique familial solidaire et durable en France et mmv deuxième opérateur sur la Montagne emploient plus de 5000 salariés en CDI et CDD chaque année. Miser sur l'alternance est très positif car cela nous permet de recruter de jeunes talents motivés qui adhèrent à nos valeurs tout en renforçant leur employabilité.



Malgré une situation économique tendue notamment pour le secteur du tourisme avec de fortes répercussions sur les embauches, nous misons sur les recrutements pour poursuivre notre mission : permettre au plus grand nombre de Français de partir en vacances.



Pour cela nous avons en projet de créer un CFA dans les mois à venir, auquel mmv participera, avec l'objectif commun d'offrir une soixantaine de contrats en alternance chaque année... C'est l'assurance pour des jeunes d'apprendre des métiers passionnants et de bénéficier de notre expérience du tourisme.

Si les postes de conseillers-vendeurs seront basés auLes alternants seront hébergés sur place.» Emmanuel Chrétien, Directeur de la Formation VVF.