Vacances de printemps : le soleil sera-t-il au zénith ? 🔑

« C’est, entre autres, lié à notre nouvel outil

Nous avons beaucoup de demandes en multi destinations, avec des villes comme New York sur les vacances de Pâques »

« Pour nous qui vendons de l’international, le mois d’avril est un mois important, mais ne l’est plus autant qu’auparavant.



Aujourd’hui, nous avons des taux de vente de plus en plus linéaires et des mois de départ de moins en moins up and down »

« Le bassin méditerranéen reste une valeur sûre. Les prises de commandes sont excellentes pour les vacances de Pâques »

« Cette année, les Français font des choix très différents. Il y a une recrudescence de l’Espagne. La Tunisie fonctionne encore très bien pour les clients qui veulent des prix hyper compétitifs. Idem pour le Maroc qui redevient très tendance »,

La tendance est également bonne chez Voyamar et Héliades , souligne Aurélien Aufort , le directeur général du Groupe Marietton Développement., complète le DG de Marietton Développement, qui proposera pour les prochaines vacances scolaires une cinquantaine de clubs.Malgré la douceur de l'hiver dans l'Hexagone, les voyageurs ont envie de destinations au soleil.Espagne, Grèce, Maroc, Italie, Tunisie… Même si ces destinations moyen-courrier sont très plébiscitées,FTI France observe également, note de son côté François Piot, PDG de Prêt-à -Partir observe Aurélien Aufort.