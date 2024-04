Y. Peltanche (Eden Tour) : « Nous formons beaucoup d'architectes, mais il n'y a pas de maçons... » 🔑

Le tourisme durable, équitable, prend de plus en plus d'ampleur. Ça fait effectivement partie des enjeux. Il est nécessaire de verdir notre image.



Je suis assez mesuré par rapport à ce sujet. Oui, il faut effectivement prendre conscience des enjeux climatiques. Mais non, pas à n'importe quel prix.



Je trouve que dans le tourisme, une vraie démarche a été entreprise depuis quelques années pour contribuer aux enjeux écologiques qui nous font face.



Je pense que tous les acteurs du tourisme sont en train de travailler dans ce sens, que ce soit la croisière, l'aérien… De la même façon, de plus en plus de TO prennent conscience qu’il faut travailler sur le surtourisme. Il faut par exemple parvenir à convaincre les clients que la saisonnalité a évolué, justement en raison des changements climatiques.



J'ai envie de faire confiance à l'intelligence humaine et à la technologie. Nous saurons nous adapter à tous ces enjeux.





En contrepartie, quand je vois le prix du train pour aller à Paris, je me dis que la Oui, le jour où le train sera moins cher que l'avion. Nous, dans l'Ouest, nous n'avons plus forcément le choix, car les lignes aériennes ont été considérablement réduites, le changement se fait naturellement.En contrepartie, quand je vois le prix du train pour aller à Paris, je me dis que la SNCF a peut-être un vrai travail à faire sur ce sujet.