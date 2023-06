Selectour Selling Academy lance une formation avec Viaticus

Pour rappel, Selectour Selling Academy propose également une formation en partenariat avec l'École des Professionnels du Tourisme (EPT) au niveau bac + 2 qui prépare au titre de "Conseillers Voyages d'Affaires et de Tourisme". Selectour est le premier réseau d’agences de voyages indépendantes en France avec plus de 1 000 agences membres, réparties sur tout le territoire et les DOM.La formation en alternance est un système de formation fondé sur une phase pratique en entreprise et une phase théorique délivré par une école ou un organisme de formation.La Selectour Selling Academy a l'ambition de délivrer une formation sur-mesure aux différents métiers d'agents de voyage loisirs et affaires Selectour. Elle a été créée sous l'impulsion de Valéry Muggeo, ancien président de la Coopérative Selectour.