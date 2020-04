Activité partielle : quelles sont les règles et les risques pour l'employeur ?

Je dirais que la question est en réalité la suivante : la société déclare-t-elle les salariés en activité partielle totale mais les fait-elle travailler ou plus que ce qu’elle a déclaré …



Le chômage partiel concerne désormais plus de 2 millions de travailleurs en France, il s’est mis en place rapidement, mais certains employeurs profitent de la situation et demandent à leurs salariés de continuer à travailler alors qu’ils sont en activité partielle totale.



Cela est non seulement immoral parce que ça fait payer des salaires par la collectivité, cela alourdit la facture du chômage partiel, dont on sait maintenant qu’elle va dépasser les 8,5 milliards d'euros évoqués par le ministre de l’Économie, mais c’est aussi légalement interdit….



Le Code du travail parle pour ce cas d’une fraude ou d’une fausse déclaration d’activité partielle, qui est passible de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.



Le risque est gros : l’entreprise pourra avoir à rembourser les sommes qu’elle aura reçues de l’État outre selon moi l’amende par salarié de 6 mois de salaire pour travail dissimulé…



(Cette interdiction de travailler s’applique aussi aux salariés en arrêt de travail parce qu’ils ne peuvent pas faire du télétravail et qu’ils sont obligés de garder à la maison leur enfant de moins de 16 ans).



Je rappelle que le Comité social et économique (CSE) doit être informé de la demande de chômage partiel et de la réponse qui lui a été donnée, et qu’il sera de son rôle de saisir l’inspecteur du travail s’il est informé de fraude.



Dans ces conditions il faut bien scinder les situations :

- Si le salarié est en télétravail mais à une fréquence d’activité quasi normale, il ne peut voir que son temps en activité partielle très limité (voire pas du tout).

- Si à l’inverse son temps de travail n’est que très faible suivi de dossier, en attendant la reprise d’activité, les employeurs peuvent prévoir 80 %, 90% ou une cessation d'activité par service par bureau par roulement avec des quantum différents.



En fonction du volume de travail et du nombre de salariés, ainsi en confinement le salarié peut faire quelques faibles diligences sans que l’entreprise ne prenne ce risque pénal et de lourde condamnation.