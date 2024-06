Adriana Minchella : "On va lancer Cediv’IA, un bot conversationnel" 🔑

Il se trouve que nous avons énormément d’agences dans les Antilles françaises.Elles viennent quasiment toutes à chacune de nos conventions et n’hésitent pas pour cela à parcourir des milliers de kilomètres.Il nous semblait donc logique que, pour une fois, ce soit le Cediv qui se déplace jusqu’à elles.Ces agences antillaises mobiliseront d’ailleurs leurs salariés à l’occasion du workshop qui se déroulera le jeudi 6 juin à 13h00.Donc ce convenc’tour en Guadeloupe C’est l’occasion de les remercier d’avoir participé chaque année à toutes nos conventions et d’être venues de si loin.Comme à chacun de nos convenc’tours, nous voulons montrer une destination sous un angle différent. Cette édition n’échappe pas à la règle.Une destination qui propose un tourisme différent, économiquement viable, écologiquement durable et respectueux de l’environnement. Bref une destination qui ose et qui est à l’image de notre réseau.