Aérien : Quelles sont les lignes les plus fréquentées en juillet 2022 ?

L'ensemble des lignes sont en hausse de capacités, entre 9 et 20%. La Chine n'occupe que la 8e place de ce classement (Beijing - Shanghai Hongqiao avec 668 158 sièges).Melbourne à Sydney est passé en cinquième position avec une augmentation de 20% des sièges par rapport au mois dernier.Aux USA, le couloir Las Vegas à Los Angeles est passé en première position pour être la ligne aérienne la plus fréquentée du pays, avec une augmentation de capacité de 15% par rapport à juin.Plus de 300 000 sièges ont été positionnés entre les deux villes.Concernant les lignes internationales ayant le plus de capacités, la desserte de Jeddah depuis le Caire occupe la 1ère place mondiale (325 409 sièges), suit Dubai - Riyadh (312 108 sièges) et Kuala Lumpur - Singapore Changi (307 848).Alors que New York JFK à Londres Heathrow était l’itinéraire le plus fréquenté le mois dernier, il chute à la 4e place en juillet 2022.Les Russes passant par la Turquie ou Dubaï pour voyager dans le monde.