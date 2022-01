Aérien : le consommateur, dernière roue du train d'atterrissage 🔑

“la Commission est à l'écoute” (et) évalue la possibilité d'introduire une protection contre l'insolvabilité des transporteurs…”

Un énième effet d’annonce dans un dossier qui ressemble de plus en plus à un serpent de mer ? Pas forcément. La Covid-19 et ses effets sur le voyage et le tourisme ont fait bouger les lignes.L’industrie aéronautique est dans le collimateur de la Commission européenne, selon Eric Drésin Le secrétaire général inquiet de l'ECTAA milite pour laIl indique dans une interview à TourMaG.com, quePour l’instant, pas de révolution en vue. Les compagnies peuvent dormir sur leurs deux ailes. Mais l’idée fait son bonhomme de chemin,Ici, pas question de gruger les passagers : en cas de défaillance,. Chaque compagnie qui atterrit au pays des Vikings crache au bassinet, via uneL’Europe mettra-t-elle un jour un terme au? On peut l’espérer, mais il ne faut pas trop se faire d’illusions. Le lobbying de l’industrie, dont on connaît la puissance, n’a pas dit son dernier mot. En France, le Ministère du Tourisme et l’APST, sont désormais outillés pour le faire avec la [Caisse centrale de réassurance (CCR) ://www.ccr.fr/ pour changer la donne. Mais le peuvent et le veulent-ils ? Rien n’est moins sûr…]b