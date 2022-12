Air France-KLM retire son mandat à FCM Travel France 🔑

Le transporteur ajoute : " Il est donc primordial pour Air France-KLM que le prix accordé à une entreprise cliente dans le cadre d’un contrat soit communiqué au client de manière transparente par l’agence.



Les clients souhaitent en effet savoir précisément ce qu’ils payent au transporteur d’une part, et à l’agence d’autre part.



C’est aussi la règle du mandat des agences de voyages : transparence sur le prix du billet et le prix de leur service (frais de service).



Suite à plusieurs alertes et contrôles de la part de clients entreprises ces derniers mois, des irrégularités répétées ont été constatées sur la tarification des billets distribués par l’agence 3Mundi. Plusieurs clients ont déjà alerté les autorités. " affirme Air France - KLM.



Solenn Le Brazidec précise de son côté être " en discussion permanente avec Air France. Cela s'est accentué ses derniers jours pour trouver une solution ensemble et continuer notre partenariat avec la compagnie".



Quant à savoir si la TMC reconnaît les faits qui lui sont reprochés, on botte en touche : " aujourd'hui nous ne pouvons pas entrer dans les détails " ajoute la directrice générale de FCM Travel.



Pour l'heure, suite à l'audit du transporteur auprès de ses clients, cette dernière assure "qu'aucun client n'a pris à ce jour de décision radicale" .