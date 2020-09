Amadeus : les syndicats ratifient à contrecœur la rupture conventionnelle collective

Un congé de mobilité de 6 mois payé à 65% en ces temps incertains est totalement inadmissible.



Comment Amadeus ose penser remercier ses collaborateurs ayant pour la plupart plus de 10 ans et 20 ans d’ancienneté avec de telles propositions, bien loin des moyens du Groupe qui dispose de liquidités astronomiques en réserve ?,]i" questionne le représentant du personnel.



Après une longue phase d'information auprès des salariés, les résultats reflètent un faible taux de volontaires au départ, sauf que la direction aurait persévéré dans sa volonté d’appliquer des conditions de départ jugées comme " non incitatives et dégradantes. "



Pour les organisations syndicales, l'objectif serait de licencier beaucoup plus de salariés et de pouvoir les cibler.



" La négociation d’un accord de rupture conventionnelle collective n’était qu’un leurre, puisqu’avec de telles conditions, le nombre de volontaires ne sera jamais atteint. Aussi bien à Paris qu’à Sophia Antipolis !



Nous sommes donc contraints de signer et de nous protéger ainsi jusqu’au 31 mars 2021 de tout licenciement économique.



Mais que se passera-t-il le 1er avril 2021 ? Dans quelles conditions de travail et de pression vont vivre ceux qui ne peuvent pas se porter volontaires ? "



Seul l'avenir nous le dira, mais en ces temps difficiles, l'inquiétude ne peut être que grande...