Confiez votre recrutement d'alternants à l'EFHT

Créée en 1975, l’Ecole Française d’Hôtesses et de Tourisme (EFHT) forme les futurs professionnels du tourisme du BAC à BAC+5. Face la crise sanitaire, certains professionnels du Tourisme hésitent à recruter des alternants ou manquent de temps afin de s’occuper pleinement du recrutement. L’EFHT propose une solution aux professionnels du Tourisme.

Rédigé par EFHT le Lundi 7 Septembre 2020

Depuis près de 45 ans, l’école parisienne forme les futurs professionnels de demain en étant toujours soucieux de l’apprentissage terrain et accompagne chacun de ses étudiants dans la quête d’un contrat d’alternance.



De leurs côtés, les professionnels du Tourisme se démènent corps et âmes afin de trouver de nouveaux produits qui seraient susceptibles de plaire à des clients tout aussi touchés par la crise sanitaire qu’eux.

Ce surmenage exceptionnel ne donne pas suffisamment de temps aux acteurs du Tourisme afin de bien préparer leur recrutement d’alternants.



La majeure partie des unités touristiques étant des TPE/PME, le temps voué au recrutement se raccourcit de jour en jour.

L’EFHT s’occupe du recrutement de ses entreprises partenaires Afin d’accompagner au mieux ses entreprises partenaires, l’EFHT propose des jobs dating tout au loin de l’année et tout particulièrement pendant cette période post-COVID. Ainsi, l’école supérieure de tourisme propose à chaque entreprise de présélectionner des candidats qui pourraient répondre au mieux à leurs attentes en leur proposant deux formules.

La première consiste à réaliser un job dating à l’école après avoir présélectionné des candidats. Le recruteur vient le temps d’une demi-journée afin de rencontrer tous les étudiants concernés lui permettant plusieurs rendez-vous en peu de temps de manière efficiente.

La deuxième, souvent utilisée pour les petites entreprises, consiste à faire les entretiens directement à l’entreprise touristique. Accompagné d’un.e chargé.e de relations entreprises, le groupe de futurs alternants se déplace directement au recruteur lui permettant une plus grande souplesse dans la prise de rendez-vous.



Ces deux formules permettent aussi bien aux recruteurs qu’aux futurs alternants de bénéficier d’un accompagnement qui fait la renommée de l’EFHT depuis plus de 45 ans.

Samia MANCEUR-HANNAT, Responsable des Relations EntreprisesEmail : contact@efht.fr Téléphone : 0145262625

