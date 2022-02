Les avantages de notre salon virtuel Emploi sont nombreux. C’est d’abord un gain de temps : recruteurs et candidats peuvent se retrouver à distance via leurs supports respectifs (ordinateur, tablette, mobile) sans avoir à se déplacer.



Il y a aussi un avantage financier : Plus de déplacements, plus de supports de communication traditionnels…Le digital permet des économies pouvant aller jusqu’à 50% comparé à un salon emploi en présentiel.



L’entreprise bénéficiera, par ailleurs, d’un plan de communication digitale qui lui permettra de rayonner sur le web et donc de mettre en avant sa marque employeur. Dans ce contexte de pénurie, la visibilité est un sérieux enjeu !



Il est important de pourvoir mettre en avant l’identité de sa marque et de gagner en référencement. En effet, les participants pourront bénéficier de la communication et de l’audience de TourMaG.com et de Welcome to the Travel (chiffres ci-dessous), seul média pro audité par l'ACPM (OJD).



La plateforme intuitive et ludique propose des outils numériques intégrés, qui permettent de se connecter en live directement sans passer par des supports externes compliqués. De plus, des « call to action » sont de plus en plus intégrés pour maintenir l’implication du visiteur (sondages, jeux, etc…).



Autre atout : la possibilité de conserver le contact avec les profils en recherche d’emploi ou en veille active pour leur recrutement ou leur sourcing. Pour ces profils c’est la possibilité de contacter directement les recruteurs et d’avoir plusieurs entretiens.



A LA RECHERCHE DU CANDIDAT IDEAL ? PRENEZ RENDEZ-VOUS CI-DESSOUS