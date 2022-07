Dossier destination : la République Dominicaine, une destination qui s’aborde au superlatif

La République Dominicaine est un « must » pour l’éco-tourisme. On trouve ici les plus hautes montagnes, les contrastes les plus extrêmes, la faune la plus diversifiée des Caraïbes. Des parcs nationaux - dont la presqu’île sauvage de Samaná où les baleines viennent mettre bas en hiver – à une impressionnante Cordillère Centrale, le pays a tout pour séduire les amoureux d’un tourisme vert et durable.



Ce pays est aussi une destination d’art et de culture. Au fil des siècles Taïnos, Espagnols, Africains, Français ont peuplé l’île et ont l’ont marquée à jamais de leur empreinte. De cette histoire et ces brassages historiques et géographiques le République Dominicaine garde un patrimoine architectural et culturel d’une exceptionnelle richesse. Issues de ces traditions taïnos, africaines et européennes la musique et la dance font partie intégrante de l’identité nationale. Ainsi, l’Unesco inscrivait le Merengue et la Barata, éléments centraux de l la culture dominicaine sur la Liste représentative du Patrimoine immatériel de l’Humanité.



Riche en couleurs et en saveurs la gastronomie dominicaine est elle aussi représentative d’un brassage culturel où se mêlent des influences tainos, créoles, européennes et africaines. Plats gourmands et colorés ils deviennent en bouche une explosion de saveurs et d’arômes où l’on retrouve le vrai goût des épices et des légumes exotiques.



1 600 kilomètres de côte font de la République Dominicaine une destination de choix pour les amateurs de plaisirs balnéaires et de sports nautiques. Un exemple pour les surfeurs : une quarantaine de spots sont recensés sur le contour de l’île. Les massif montagneux - les plus hautes chaînes des Caraïbes – invitent aux randonnées pédestres, aux sports en eaux vives, à l’escalade, au parapente...



Une végétation luxuriante et préservée, un climat agréable une grande partie de l'année, des paysages superbes entre mer et montagne, des hôtels de luxe, des équipements de qualité et 30 parcours aux fairways magnifiques répartis dans les terres et, pour beaucoup, en bord de mer. Le décor est planté : la République Dominicaine est « la » destination golf de cette région du monde. Dans le dernier classement Golfweek Magazine trois de ses parcours figurent dans le Top 10 des meilleurs terrains des Caraïbes et de l’Amérique Latine. Il s’agit du Punta Espada (n° 1), du Teeth of The Dog à Casa de Campo et du Corales à Punta Cana.



Le saviez-vous ? La République Dominicaine est le deuxième producteur d’ambre du monde et le premier pour les cigares « Premium » (entièrement fabriqués à la main).