EFHT 2024 : Le partenaire idéal pour le recrutement de vos futurs talents !

En 2023, l’ EFHT a reçu plus de 586 offres de contrats d’apprentissage pour l’ensemble de ses formations. Parmi ses 369 étudiants répartis en trois cycles : BTS Tourisme, Bachelors Tourisme et Ms Tourisme, 312 d’entre ont réalisé leur cursus en alternance. Dont plus de 79% grâce à l’accompagnement de l’école parisienne.Pour atteindre ce taux de placement, l’école d’hôtellerie et de tourisme propose à chaque étudiant un référent unique qui le suivra de son recrutement à son placement en entreprise ainsi que tout au long de son apprentissage à l’ EFHT . Pour faire matcher les profiles des jeunes talents aux besoins des entreprises partenaires du secteur, l’école organise des jobdatings tout au long de l’année.Pour l'année 2024, l' EFHT a établi un objectif audacieux : surpasser le seuil de 90 % de taux placement en alternance pour ses étudiants, en s'appuyant sur son réseau mais aussi en tissant de nouveaux partenariats. L'accent mis sur l'accompagnement sur mesure, tant pour les apprentis que pour les entreprises à la recherche de nouveaux talents représente un facteur clé de succès.En choisissant l' EFHT , les nouveaux partenaires s’associent à une école reconnue pour son excellence dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. C'est l'opportunité de découvrir des talents qui correspondent à leurs besoins spécifiques et de participer activement à la formation des professionnels du tourisme de demain.L'EFHT est plus qu'une école ; c'est un partenaire stratégique dans la recherche et la formation de vos futurs talents. Rejoignez-nous pour l'année 2024/2025 et faites partie de l’aventure !