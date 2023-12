EFHT : plus de 320 alternants pour la rentrée 2023/2024

Alors que nous approchons de la fin de la rentrée 2023/2024, EFHT accueillera plus de 350 étudiants, dont 320 en contrat d'apprentissage. Cette vague d'alternants promet de revitaliser le secteur du tourisme et de l'hôtellerie avec une nouvelle génération de futurs professionnels du secteur.



Rédigé par Kévin GIRAUDEAU le Lundi 4 Décembre 2023

L'EFHT, reconnue pour son engagement envers la réussite de ses étudiants et les professionnels du secteur, affirme son rôle clé dans la formation de futurs leaders du tourisme de demain. Les 320 étudiants en contrat d'apprentissage (87% placés par les équipes de l’école) bénéficieront d'une expérience pratique inestimable dans des établissements partenaires renommés, créant ainsi une synergie entre la théorie enseignée en classe et la réalité du terrain.



« L'alternance est un élément crucial de notre programme pédagogique à l'EFHT. Elle offre à nos étudiants l'occasion de mettre en pratique leurs compétences dans des environnements professionnels réels, tout en établissant des liens essentiels avec l'industrie », explique Kévin GIRAUDEAU, Directeur Opérationnel de l’école parisienne.



Le partenariat étroit de l'EFHT avec des entreprises de renom garantit aux étudiants des opportunités uniques de développement professionnel. Ces expériences pratiques contribuent non seulement à renforcer les compétences techniques des étudiants, mais également à forger des compétences transversales du BTS Tourisme au Bachelor Tourisme et au Ms Tourisme (délivré par le Collège de Paris).



En plus des opportunités professionnelles, l'EFHT offre également un soutien continu aux étudiants tout au long de leur parcours pédagogique et professionnel. De nouveaux projets pédagogiques sous l’impulsion du parrain de la promotion, Frédéric Lorin, permettent aux alternants de maximiser leur potentiel et de se préparer efficacement à une carrière réussie dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie.



Seif Kidzuga, Directeur Commercial de l’EFHT, déclare avec fierté : "Nous contribuons activement à la formation des futurs leaders du secteur touristique. Les étudiants de l'EFHT sont non seulement bien préparés sur le plan académique, mais ils sont également dotés des compétences nécessaires pour exceller dans un environnement professionnel dynamique avec l’aide de nos 256 partenaires."



Cette rentrée prometteuse à l'EFHT souligne l'engagement continu de l'école envers l'éducation de qualité et la préparation des étudiants à relever les défis du monde professionnel. Les partenariats solides avec l'industrie, l'accent mis sur l'expérience pratique et le soutien personnalisé font de l'EFHT un choix incontournable pour ceux qui aspirent à une carrière dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie.



Pour plus d’informations : Samia MANCEUR & Stella CHAMBOLLE

Chargées Recrutement & Relations Entreprises



E-mail :

Tel : 01 45 26 26 25



