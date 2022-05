EXCLUSIF - Air France, vers un rapprochement avec Air Madagascar ? 🔑

Rappelons également que la compagnie malgache, à la santé financière on ne peut plus instable et souvent proche de la faillite ces dernières années, avait signé en 2017Cette dernière était entrée au capital d’Air Madagascar à hauteur de 49%, et en assurait la direction opérationnelle.De grands projets de développement, notamment de créations de lignes et de compagnies régionales communes, mais aussi de modernisation de flotte et de changement radical d’image étaient aussi au programme. Mais ce mariage était finalement resté très modeste, aucun vol partagé n’ayant vu le jour, faute notamment d’agrément technique IATA. la sortie définitive d’Air Austral du capital d’Air Madagascar avait été signé. Depuis, la compagnie malgache a été, en fin d’année 2021, place en redressement judiciaire, ayant accumulé 80 millions de dollars de pertes. Une nouvelle réduction de ses effectifs est encore envisagée.