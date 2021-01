En 2021, confiez votre recrutement d'alternants à l'EFHT

Créée en 1975, l’Ecole Française d’Hôtesses et de Tourisme (EFHT) forme les futurs professionnels du tourisme du BAC à BAC+5. Malgré la crise sanitaire, les professionnels du Tourisme pensent à aujourd’hui mais aussi à demain. La reprise de l’activité passe par un recrutement et un renouvellement des équipes pour les mois à venir. L’EFHT propose aux entreprises de les accompagner dans ce processus.

Rédigé par EFHT le Lundi 11 Janvier 2021

Depuis près de 45 ans, l’école du 104 boulevard Arago à Paris forme les futurs professionnels de demain en étant toujours soucieux de l’apprentissage terrain et accompagne chacun de ses étudiants dans la quête d’un contrat d’alternance. Et ce, peu importe sa forme : contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation ou stage alterné.



De leurs côtés, les professionnels du Tourisme se démènent afin de trouver de nouveaux produits qui seraient susceptibles de plaire à des clients tout aussi touchés par la crise sanitaire qu’eux.

Ce surcroît d’activité exceptionnel ne donne pas suffisamment de temps aux acteurs du Tourisme afin de bien préparer leur recrutement d’alternants pour les mois à venir mais aussi pour la prochaine année scolaire 2021-2022.



Le temps voué au recrutement se raccourcissant de jour en jour, il convient de trouver la bonne solution de recrutement.

Certains acteurs voient leur activité repartir et nous confient déjà leurs besoins. Il est donc impératif d’anticiper le retour progressif du Tourisme 2021-2022 dès maintenant.



L’EFHT propose un accompagnement sur-mesure Afin d’accompagner au mieux ses entreprises partenaires, l’EFHT propose des jobs dating tout au long de l’année 2021 et tout particulièrement pendant cette période de COVID-19.



Ainsi, l’école de tourisme propose à chaque entreprise de présélectionner des candidats qui pourraient répondre au mieux à leurs attentes en leur proposant deux formules :

→ La première consiste à réaliser un job dating à l’école (ou en visio-conférence) à partir du mois de février 2021 après avoir présélectionné des candidats. Le recruteur y participe le temps d’une demi-journée afin de rencontrer tous les étudiants concernés lui permettant plusieurs rendez-vous en peu de temps de manière efficiente.

→ La deuxième, souvent utilisée pour les petites entreprises, consiste à faire les entretiens directement à l’entreprise touristique. Accompagné d’un.e chargé.e de recrutement, le groupe de futurs alternants se déplacent directement au recruteur lui permettant une plus grande souplesse dans la prise de rendez-vous.



Ces deux formules permettent aussi bien aux recruteurs qu’aux futurs alternants de bénéficier d’un accompagnement qui fait la renommée de l’EFHT depuis plus de 45 ans. En cette nouvelle année 2021, l’école a réorganisé son service Relations Entreprises afin de renforcer son équipe afin de répondre au mieux aux attentes du secteur.



Toute l’équipe de l’EFHT profite de ces premiers jours de janvier pour souhaiter à toutes les entreprises du Tourisme un redémarrage rapide du secteur porteur de nouveautés et d’innovations dès 2021.



Pour plus d’informations : Kévin GIRAUDEAU

Directeur Communication & Admissions



Mail : contact@efht.fr



Tél. : 01 45 26 26 25



Rendez-vous sur notre site de l’EFHT pour plus d’informations.

Directeur Communication & Admissions: 01 45 26 26 25

