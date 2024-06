FTI : "un petit sujet pour l’APST, mais un grand pour la profession " 🔑

Après une projection lointaine revenant sur une perspective plus courte.



Les grands sourires de Maurice, lors du dernier congrès des EDV, ont laissé place à des rictus un peu plus crispés, tant les réservations plafonnent depuis quelques mois.



" C'est le mois de juillet qui est surtout impacté, et pour tout le monde, aussi bien sur la France que l'étranger.



Nous constatons une très forte baisse d'activité sur les dernières semaines de juillet, voire les premières semaines d'août, du fait de l'incertitude globale de pouvoir se rendre dans les aéroports parisiens.



La communication a été très mauvaise, " déplore René-Marc Chikli.



Un constat partagé par les membres du gouvernement lors d'une récente réunion, en présence des membres du syndicat, qui ont convenu qu'il aurait pu être possible de faire mieux.



Les réservations d'après les chiffres des producteurs seraient en baisse de 5% en juillet.



" Nous sommes en croissance au mois d'août et l'arrière-saison est très belle pour le moment.



Globalement 2024 sera positive, mais sans les grèves des contrôleurs et les couacs évoqués plus haut, nous aurions pu faire encore une bien meilleure année, " estime le responsable du syndicat.



Pour dynamiser les ventes, un peu revigorées par la chute de FTI, via les reprotections des agences de voyages, les tour-opérateurs proposeront des promotions... en haute saison.