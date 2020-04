François - tourisme - Consultants lance une série de webinaires gratuits Pour les professionnels du tourisme

Jusqu'au 30 avril 2020, le cabinet François - tourisme - Consultants organise une série de webinaires gratuits pour les professionnels du tourisme sur différents thèmes avec des experts.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 1 Avril 2020





Sont concernées les professionnels des hôtels, campings, restaurants, maisons d’hôtes, villages de vacances et résidences de tourisme, offices de tourisme et syndicats d’initiatives, stations de tourisme, domaine des sports et loisirs…



Au sommaire : Le développement durable, oui ! mais comment, Tourisme responsable et développement territorial, Labels et certifications en tourisme durable, Événementiel en crise, Le webmarketing de crise, Écoresponsabilité dans les campings, Réduire le gaspillage alimentaire en restauration et Événementiel et développement durable.



Les consultants mobilisés

Hervé BIGNON, Consultant, conférencier, formateur et expert en hôtellerie de plein air

David BOUCHE, Consultant, formateur et expert en hôtellerie, CRM et Web-marketing

Philippe FRANÇOIS, consultant en hôtellerie-tourisme depuis 40 ans – spécialiste depuis 20 ans des démarches environnementales et de développement durable dans l’hôtellerie et le tourisme

Julie HERAUD, Consultante en Sport, Loisirs, Montagne et Tourisme responsable

Etienne KEMPF, spécialiste restaurations durables

Gilles MUHLACH-CHEN, Consultant en Tourisme & Stratégies territoriales



Inscription :



