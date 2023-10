Frédéric Lorin devient parrain de l’EFHT pour l’année 2023/2024

L’EFHT, école d’hôtellerie et de tourisme depuis plus de 45 ans comptera sur Frédéric Lorin parmi ses équipes durant l’année 2023/2024. L’ancien Directeur du salon IFTM-Top Résa, en parallèle de sa mission à Carrefour Voyages deviendra le parrain de l’EFHT pour cette année. A travers cette interview, il explique son choix et ses missions.



Rédigé par Kévin GIRAUDEAU le Lundi 2 Octobre 2023

Frédéric Lorin, après Belambra puis la Direction du salon IFTM Top-Résa, vous avez repris la Direction de la régie publicitaire de Carrefour Voyages. Pourquoi avoir choisi d’être parrain de l’EFHT en 2023/2024 ?

Frédéric Lorin : Tout d’abord parce que c’est une mission par nature très différente de celle que j’ai chez Carrefour Voyages. C’est donc évidemment très enrichissant. C’est surtout, comme souvent, la rencontre entre des personnalités qui se retrouvent sur les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes objectifs. Ce qui est le cas avec l’équipe de l’EFHT. J’ai beaucoup aimé l’idée de pouvoir accompagner l’école qui repose sur des bases solides de plus de 45 ans d’existence.



Pouvez-vous nous en dire plus sur vos missions avec l’EFHT ? Frédéric Lorin : Globalement, c’est d’être le parrain de l’année 2023/2024 comme vous l’aurez compris et j’en suis d’ailleurs très honoré. Cette année sera également ponctuée par des interventions régulières auprès des étudiants de tous les niveaux : BTS Tourisme, Bachelor Tourisme et Ms Tourisme. Il s’agira également d’accompagner l’EFHT sur les différents évènements et de continuer à faire rayonner l’école sur la scène nationale. En d’autres termes, c’est être l’ambassadeur de l’EFHT cette année.



Est-ce pour vous une sorte de passage de flambeau ? Frédéric Lorin : Non surtout pas ! Tout d’abord parce que cela me donnerait l’impression d’avoir 103 ans alors non, ce n’est pas du tout un passage de flambeau. C’est plutôt l’envie de partager avec les futurs professionnels du tourisme, de partager mon expérience et surtout de leur insuffler l’envie forte de s’investir à fond sur ce secteur formidable qu’est le tourisme.



Comme vous l’avez mentionné plus haut, l’EFHT forme des étudiants avec une moyenne d’âge de 20 ans. Que conseillerez-vous au Frédéric Lorin à cet âge ? Frédéric Lorin : Je lui conseillerais d’y aller avec entrain, enthousiasme conviction, car le tourisme et plus largement le voyage, sont créateurs de tolérance, de rencontres, et d’intérêt pour les autres, afin de découvrir de nouvelles cultures. Bien peu d’industries peuvent proposer un terrain de jeu aussi vaste et aussi riche que le tourisme.



Pour terminer, quelles sont pour vous les tendances du tourisme de demain ? Frédéric Lorin : C’est presque devenu un lieu commun, mais il est clair que les enjeux environnementaux occuperont le devant de la scène pendant un très long moment encore et chacun devra y apporter sa contribution si modeste soit-elle. C’est d’ailleurs, rappelez-vous, la parabole du colibri chère à Pierre Rabhi. Le deuxième enjeu majeur est bien évidemment la maîtrise de la DATA qui va nous permettre mieux que jamais de connaître nos clients, leurs envies et ce à quoi ils aspirent.



Pour plus d’informations : Samia MANCEUR & Stella CHAMBOLLE

Chargées Recrutement & Relations Entreprises



E-mail :

Tel : 01 45 26 26 25



Rendez-vous sur notre site de l'EFHT pour plus d'informations.

