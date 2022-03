Guerre Ukraine : l’Asie, continent perdu du tourisme ? 🔑

RĂ©sultat : les transporteurs parcourent parfois jusqu’à 1500 km supplĂ©mentaire soit environ 1 Ă 2h de « bonus » pour le mĂȘme trajet, car il faut contourner le Caucase.



Cette perte de temps a des consĂ©quences trĂšs tangibles : elle est gourmande en carburant et n’arrange pas, loin s'en faut, nos affaires question environnement.



Sans compter qu’avec un baril de pĂ©trole qui est passĂ© de 70 dollars en fin d’annĂ©e Ă 118 aujourd’hui (dimanche 6/02), inutile de dire que le prix des billets va flamber et les surcharges pĂ©troliĂšres des packages s’envoler, dans les semaines Ă venir.



Bref, la ZEA (zone d'exclusion aĂ©rienne) pĂ©nalise l’industrie du tourisme dans son ensemble et l’Asie en particulier.



Quand on sait ce que reprĂ©sentent les flux financiers de ce secteur pour des pays comme la Chine (3e destination mondiale) et toute la rĂ©gion d’Asie du Sud-est, on comprend mieux l’impact induit par le conflit russo-ukrainien, et ses dĂ©gĂąts collatĂ©raux.



Partir en vacances en Asie sera plus long et plus cher dans les mois Ă venir. Le dĂ©licat Ă©quilibre gĂ©opolitique russo-chinois, la radicalisation de ses dirigeants et la gestion du contexte actuel, prennent de plus en plus des allures de « guerre froide ».



Bref, sans ĂȘtre grand clerc, on peut imaginer que les Français, dĂ©jĂ attentistes par rapport Ă la situation en Ukraine, rayeront de leurs projets de voyages cet Ă©tĂ© l'Europe centrale et de l’Est mais aussi une bonne partie de l’Asie.