Guides-conférenciers : "Depuis avril, ça ne s'arrête pas !" 🔑

TourMaG - Constatez-vous de nouvelles tendances et avez-vous les mêmes clients qu'avant la crise ?



Chloé Merccion : Nous constatons le retour de la clientèle étrangère. Evidemment les touristes asiatiques, russes sont encore absents. Il manque également les groupes latino-américains, nous avons quelques individuels.



Ce qui m'inquiète c'est que même sans ces clientèles, nous sommes déjà saturés. Nous essayons de travailler en réseau pour combler les trous.



Le Louvre et Versailles ont retrouvé une affluence incroyable et c'est un peu compliqué de travailler dans ces conditions.



Enfin on constate de plus en plus d'annulations à la dernière minute. Ce qui nous complique un peu la tâche sachant que nous n'avons pas la même marge de manœuvre avec des conditions d'annulation.