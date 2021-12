Homair Vacances : 1 100 postes à pourvoir pour la saison été 2022

Homair Vacances prépare la saison estivale 2022 et recherche déjà de nouveaux candidats.



Près de 1 100 postes sont et seront à pourvoir auprès du spécialiste des séjours vacances en mobil-homes, dans des campings 4 et 5 étoiles en France et en Europe.



Parmi eux, 2 postes en CDI au sein du siège aixois, 590 postes dans les campings Marvilla Parks, 200 postes dans les campings partenaires ainsi que 130 postes dans les campings Eurocamp/Alfresco.



Il s’agit principalement d’offres en CDD et d’emplois saisonniers. Et ce, dans des domaines d’activité variés tels que la réception, le sport, le conseil, la maintenance, l’entretien ou encore la restauration…