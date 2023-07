Job Dating EFHT : encore un rendez-vous « win-win »

Ce job dating a suscité un vif intérêt parmi les étudiants de l' école parisienne , avec la participation de plus de 70 candidats passionnés. Ces jeunes talents ont saisi l'occasion de rencontrer les représentants des entreprises prestigieuses présentes, dans l'espoir de décrocher un CDI ou un contrat d'apprentissage au sein de structures renommées à dimension internationale. L'événement a été une opportunité pour ces candidats d'établir des contacts professionnels et de démontrer leurs compétences aux recruteurs chevronnés.L'équipe de l' EFHT exprime sa sincère gratitude envers les entreprises qui ont accordé leur confiance à l’école en participant à ce job dating remarquable. Le succès de cet événement démontre l'engagement de l'EFHT à former la prochaine génération de professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. L’école invite tous les professionnels du secteur prestigieux à se joindre à elle pour offrir de nouvelles opportunités aux étudiants talentueux de l'EFHT.