Job dating EFHT : des étudiants toujours en recherche d’alternance

L'école de tourisme et d'hôtellerie EFHT, située au 104 boulevard Arago à Paris, organisera ce mardi 12 septembre un job dating d'envergure. Cet événement rassemblera des entreprises de renom au sein de l’école parisienne, avec la participation de dix partenaires prestigieux pour plus de 65 candidats en recherche d’une alternance.

L' EFHT se prépare à accueillir un événement exceptionnel qui marquera le futur du recrutement dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Le 12 septembre prochain, de 14h à 17h, l’école supérieure d’hôtellerie et de tourisme sera le théâtre d'un job dating d'envergure qui suscite déjà un grand engouement au sein des futurs apprentis.Pour cet événement à venir, dix partenaires de renom se sont d'ores et déjà engagés, exprimant ainsi leur vif intérêt à découvrir et à recruter de jeunes talents directement de l' EFHT . Ces dix professionnels du tourisme ont choisi de placer leur confiance en notre école en tant que plateforme de choix pour le recrutement de leurs futurs apprentis.

Des étudiants toujours en recherche d’alternance



Leur objectif ? Décrocher un CDI ou un contrat d'apprentissage au sein de structures renommées à dimension internationale. Les apprentis ont par ailleurs jusqu’au 31 décembre 2023 pour décrocher l’alternance de leur rêve.

L’école d’hôtellerie et de tourisme invite chaleureusement tous les acteurs prestigieux du secteur à se joindre à nous pour offrir de nouvelles opportunités aux étudiants talentueux de l'EFHT lors des prochains jobs dating à venir. L'avenir de l'industrie se dessine en partie à Paris, le 12 septembre prochain, et l’école parisienne fière de jouer un rôle clé dans ce processus.

La réponse a été exceptionnelle, avec la participation de plus de 65 candidats passionnés, étudiants ou non à l’EFHT. Ces jeunes talents sont déterminés à saisir cette opportunité pour rencontrer en personne les représentants de ces entreprises prestigieuses.Leur objectif ? Décrocher un CDI ou un contrat d'apprentissage au sein de structures renommées à dimension internationale. Les apprentis ont par ailleurs jusqu’au 31 décembre 2023 pour décrocher l’alternance de leur rêve.L'équipe de l' EFHT tient à exprimer sa sincère gratitude envers les entreprises qui ont choisi de participer à ce job dating d'exception. Le succès anticipé de cet événement démontre l'engagement constant de l'école à former la prochaine génération de professionnels du tourisme et de l'hôtellerie.L’école d’hôtellerie et de tourisme invite chaleureusement tous les acteurs prestigieux du secteur à se joindre à nous pour offrir de nouvelles opportunités aux étudiants talentueux de l'EFHT lors des prochains jobs dating à venir. L'avenir de l'industrie se dessine en partie à Paris, le 12 septembre prochain, et l’école parisienne fière de jouer un rôle clé dans ce processus.

Pour plus d’informations : Samia MANCEUR & Stella CHAMBOLLE

Chargées Recrutement & Relations Entreprises



E-mail :

Tel : 01 45 26 26 25



Rendez-vous sur notre site de l’EFHT pour plus d’informations. Chargées Recrutement & Relations EntreprisesE-mail : admissions@efht.fr Tel : 01 45 26 26 25

