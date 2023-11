Jobdating EFHT : trouvez vos jeunes talents

En 2023, l'EFHT, l'École Française d’Hôtellerie et de Tourisme, brille de nouveau en plaçant 369 étudiants en alternance sur le marché du travail grâce à son solide réseau de partenaires. Ces résultats exceptionnels, dépassant les 79 % de réussite, témoignent de l'engagement de l'école à offrir à ses apprenants des opportunités de carrière dès leurs études.



Lundi 6 Novembre 2023

Les BTS Tourisme bénéficiant de cours spécialement conçus en partenariat avec Avis Budget Group et Astotel ont obtenu un taux de plus de 85 % de contrats d'apprentissage. Grâce à la confiance accordée par TUI France et HappyCulture, ce taux grimpe même au-delà de 90 % pour les étudiants en Bachelor Tourisme de troisième année.



Quant aux étudiants poursuivant un Ms Tourisme, l'EFHT a réussi à placer 69 % d'entre eux sur le marché de l'alternance.



L'EFHT s'est fixé un nouvel objectif ambitieux pour 2024 : atteindre un taux de placement de plus de 90 % pour ses étudiants en alternance, en capitalisant sur son réseau de partenaires solides. L'accompagnement personnalisé des apprentis et des entreprises en quête de jeunes talents demeure un élément essentiel de cette réussite, et ces "mariages professionnels" sont le fruit d'une confiance mutuelle qui perdure entre l'école et ses partenaires, que l'EFHT tient à remercier chaleureusement.



Confiez votre recrutement d’alternants à l’EFHT Si vous êtes un professionnel à la recherche de nouveaux talents et envisagez de confier votre recrutement à l'EFHT, sachez que l'école propose des sessions de "job dating" tout au long de l'année, en fonction de critères préétablis. Ainsi, l'EFHT offre aux entreprises deux options pour présélectionner des candidats correspondant à leurs besoins :



La première option consiste à organiser un "job dating" à l'école (ou en visioconférence) à partir du mois de février, après avoir présélectionné des candidats. Le recruteur peut ainsi rencontrer tous les étudiants concernés au cours d'une demi-journée, ce qui permet d'optimiser le processus de recrutement en offrant plusieurs entretiens en un temps réduit.



La deuxième option, souvent privilégiée par les petites entreprises, consiste à mener les entretiens directement au sein de l'entreprise touristique. Accompagnés par un chargé de recrutement, le groupe d'apprentis potentiels se rend directement chez le recruteur, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans la prise de rendez-vous.



L'EFHT, en tant qu'école supérieure de tourisme et d’hôtellerie, vous invite dès maintenant à envisager votre recrutement pour l'année 2024/2025. Vous aussi, faites confiance à l'EFHT pour vous aider à trouver les talents dont vous avez besoin dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie.



