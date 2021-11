L’EFHT enregistre un nombre record de contrats d’alternance en 2021

De plus depuis septembre, l’EFHT a le plaisir de compter plus particulièrement sur 2 de ses partenaires.



D’abord avec une classe de BTS Tourisme où 26 de nos étudiants sont en alternance dans des agences Avis Budget Group. Ensuite avec une classe de Bachelor Tourisme dédiée au groupe TUI France dont le but est de proposer une employabilité maximale aux étudiants dès la sortie de l’école pour exercer un métier opérationnel au sein de l’entreprise dans les services fonction managériales, délégation, digital, communication, commercial, SAV, relation client, groupes, production / marketing...etc.



Sachez que nous restons ouverts à tous les professionnels du tourisme qui désireraient s’inscrire dans un parcours de formation dédié, avec une souplesse possible au niveau du rythme d’alternance.