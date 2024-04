L’EFHT et Avis Budget Group lancent leur 4ème classe dédiée pour la rentrée 2024/2025

Depuis sa création, le partenariat entre l'EFHT et ABG a constamment cherché à s'adapter aux besoins évolutifs du secteur du tourisme, offrant aux étudiants des formations pratiques alignées sur les demandes du marché. En septembre, cette collaboration prendra une nouvelle dimension avec le lancement de la 4ème promotion de leur BTS Tourisme en alternance. Cette année, le programme continue sur un rythme d'alternance d'une semaine à l'EFHT suivie d'une semaine chez ABG, proposant 15 postes aux futurs alternants qui succéderont aux plus de 45 apprentis des précédentes promotions.Ce, conçu spécifiquement pour répondre aux exigences du secteur, permet aux étudiants de plonger au cœur de la profession en alternant entre théorie et pratique. Les périodes passées en entreprise, chez ABG, sont l'occasion pour les étudiants d'appliquer concrètement les connaissances acquises à l'EFHT, dans des contextes professionnels variés et auprès d'une clientèle internationale, notamment près des points névralgiques du tourisme parisien tels que les gares et aéroports.