L’EFHT lance sa formation continue 100% dédiée aux professionnels du Tourisme

Cette formation renforce les connaissances opérationnelles des candidats à travers des modules de Vente, de Production ou encore de Yield Management et met l’accent sur la stratégie digitale et bien évidemment, sur le marketing lié aux nouvelles « tendances post-COVID19 ».



Les candidats seront à temps plein d’avril 2021 à septembre 2021 avec une période d’autonomie pendant l’été. Cette « formation continue » peut être financée dans le cadre de l’AIF, du budget de formation prévu lors de PSE, le CPF ou encore par financement personnel.



Un accompagnement personnel sous la houlette de notre Chargée de Formation Continue, Catherine BARRAUD, ex-professionnelle du Tourisme pendant plus de 30 ans chez NOUVELLES FRONTIERES-TUI France permettra à chacun d’affiner son projet de formation et de mettre en place son financement.

Voilà donc une formation pensée pour des professionnels du Tourisme, par des professionnels du Tourisme.