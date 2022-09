L’EFHT s’expose à l’IFTM Top Resa

En cette nouvelle rentrée, l’EFHT compte dans ses rangs plus de 350 apprentis en contrat d’apprentissage soit plus de 200 entreprises qui ont fait confiance à l’école du 14ème arrondissement de Paris.



L’IFTM sera donc l’occasion parfaite de participer avec les professionnels du secteur au renouveau du Tourisme aux côtés de ses partenaires comme Avis Budget Group, Worldia, APG Airlines, TUI France, Flockeo ou encore l’association Respire, le tourisme de demain.



En plus d’une présence sur le stand M41, l’école s’exposera au Village de l’Attractivité entièrement dédié à l’Emploi et l’Employabilité, à la Formation initiale et continue.

Informations métiers, témoignages, jobdatings, ateliers participatifs et constructifs destinés aussi bien aux candidats qu'aux recruteurs seront organiser pendant les 3 jours du salon.



L’EFHT vous donne rendez-vous à partir du 20 septembre 2022 au stand M41 de l’IFTM Top resa !