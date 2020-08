Le BTS Tourisme Hôtellerie de Plein Air désormais accessible en non présentiel formation hybride à la rentrée 2020 pour les alternants

Le Cipecma, centre de formation en Charente-Maritime, propose une formation unique en France : le BTS Tourisme Spécialisation Hôtellerie de Plein Air. Afin de la rendre accessible aux alternants sur tout le territoire, le Cipecma met en place, dès la rentrée, un planning de cours incluant de la formation en distanciel. Un atout majeur pour les entreprises également qui peuvent ainsi recruter localement leurs apprentis. Une formation reconnue et unique en France

Rédigé par La Rédaction le Lundi 17 Août 2020

Recruter un apprenti en formation à Châtelaillon-Plage lorsqu’on est basé dans le Sud de la France - par exemple - n’est pas chose aisée. Pour l’alternant, la distance avec le centre de formation, le temps de trajet et les frais liés à l’éloignement peuvent présenter des contraintes.



Voilà pourquoi de nombreux campings font appel au Cipecma pour former des alternants au BTS Tourisme, spécialisation HPA. Développé conjointement avec la Fédération Départementale de l’Hôtellerie de Plein Air deCharente-Maritime.



Le programme de cette formation a été complété et pensé pour accompagner les professionnels du secteur et la formation connaît un réel succès auprès des jeunes et des entreprises.



Le Cipecma a donc décidé de proposer dès la rentrée prochaine, un planning de formation intégrant des semaines de cours en distanciel. Les nouveaux modes d’enseignement en visioconférence, largement utilisés aujourd’hui, permettent d’assurer les cours auprès des apprentis, quel que soit le lieu où ils se trouvent.



Avec cette souplesse, le Cipecma entend favoriser l’intégration d’alternants sur toute la France, en leur permettant de rester à proximité de leur entreprise ou de leur domicile.

Un dispositif d’aide aux entreprises recrutant des apprentis



Par ailleurs, les campings profitent également d’un calendrier de formation adapté au décalage de leurs dates d’ouverture et de fermeture, induit par la situation sanitaire actuelle.



En ayant recours à la formation hybride, le Cipecma espère former encore plus de jeunes dans une filière exigeante en compétences.



D’autant que l’État a mis en place un dispositif d’aide pour l’apprentissage. L’objectif est d’inciter les entreprises à poursuivre la formation de jeunes alternants, et ce malgré la crise sanitaire.



Concrètement, les entreprises du secteur privé qui recruteront un apprenti du 1er juillet 2020 au 28 février 2021 bénéficieront d'une aide élargie à l'embauche de 8.000 € euros pour les jeunes entre 18 et 30 ans et 5.000 € pour les moins de 18 ans2



La formation BTS Tourisme spécialisation Hôtellerie de Plein Air bénéficie du label Formations Françaises d’Excellence au Tourisme.



