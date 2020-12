Le Gouffre de Padirac recrute jusqu'à 130 saisonniers

Chaque année, le site recrute jusqu’à 130 saisonniers sur des périodes variées, dans les métiers de l’accueil, de la vente, de la restauration, et bien entendu en tant que guides bateliers.



Si le « rôle phare » au Gouffre de Padirac est celui de guide-batelier, l'entreprise emploie d’autres acteurs indispensables : des agents d’accueil, des vendeurs pour sa boutique et son épicerie fine, ainsi que des agents de restauration en service et cuisine pour son auberge et sa buvette extérieure.



Ainsi, le Gouffre de Padirac est à la recherche de nouveaux talents.



Fort du succès de la première édition de ses Portes Ouvertes en 2020, qui a permis de constituer des équipes de grande qualité, le Gouffre de Padirac réitère cet événement dédié au recrutement, avec le soutien de Pôle Emploi et de Lot Terres de Saisons.



Le mardi 12 janvier 2021, les candidats saisonniers sont donc conviés à venir découvrir le site et son équipe permanente.