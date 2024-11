Le cycle de conférences "Transmettre !" de l'EFHT : une immersion inédite au cœur de l'industrie du tourisme

Inauguré en janvier 2024 et conclu en beauté par Frédéric Vanhoutte, fondateur d’Eventiz Media Group, ce cycle n’était pas qu’une série de conférences : il s’est transformé en véritable parcours initiatique, plongeant les étudiants dans les défis et opportunités du tourisme d’aujourd’hui et de demain. Pendant dix mois, ils ont exploré des thèmes clés – la durabilité, la digitalisation, l’expérience client – au travers de récits captivants et de conseils avisés. Chaque conférence était une aventure, une porte ouverte sur un avenir en pleine mutation.



Au-delà des mots, ces échanges ont permis aux étudiants de se projeter, de gagner en confiance, et de tisser des liens précieux avec des experts du secteur. "Transmettre !" n’a pas seulement enrichi leurs connaissances, il a aussi ouvert la voie à de futures collaborations et succès professionnels. Les retours sont unanimes : cette expérience a été un catalyseur de carrière.



Avec un taux de satisfaction exceptionnel et une affluence de plus de 50 participants par session, "Transmettre !" a marqué une génération d’étudiants, leur offrant des perspectives uniques pour se démarquer dans un secteur aussi passionnant qu'exigeant. L'EFHT n’a pas seulement formé des étudiants, elle a accompagné de futurs acteurs du tourisme dans leurs premiers pas vers un parcours de réussite.



L’EFHT tient particulièrement à remercier l’ensemble de ses illustres intervenants :



● Jean-Baptiste Lemoyne, ancien ministre du Tourisme : Le tourisme post-pandémie et les enjeux de la reprise.

● Emmanuel Toromanof, Secrétaire Général de l'APST : Le rôle de l'APST dans la protection des voyageurs.

● Jean-Pierre Sauvage, Président du BAR France : Les enjeux du transport aérien et la durabilité.

● Valérie Boned, Présidente des Entreprises du Voyage : Le rôle des agences de voyages dans l'organisation des séjours.

● Jean-Louis Baroux, fondateur d'APG : L'évolution du transport aérien et les défis du secteur.

● Serge Trigano, co-fondateur de Mama Shelter : L'innovation dans l'hôtellerie et la création d'expériences uniques.

● Cédric Renard, Directeur Général d'Emirates France : Le modèle économique d'Emirates et l'expérience client haut de gamme.

● Bénédicte Richer, Directrice de l'Office National Allemand du Tourisme : La promotion de l'Allemagne comme destination touristique.

● Nicolas Dayot, Président de la FNHPA : Les enjeux de l'hôtellerie de plein air et le développement durable.

● Guillaume Linton, Président Directeur Général d'Asia Voyages : Le marché asiatique et pacifique et les opportunités pour le tourisme.

● Philippe Marguet, Directeur Général chez The Originals : La stratégie de développement d'une chaîne hôtelière et l'adaptation aux nouvelles tendances.

● Patricia Linot, Présidente de France DMC Alliance : Le rôle des agences réceptives françaises et les défis du tourisme réceptif.

● Fabien Soulet, Directeur Commercial, Marketing et Services TGV Atlantique chez SNCF Voyageurs : Les enjeux du transport ferroviaire et la concurrence.

● Patrick Pourbaix, Directeur Général France et Monaco de MSC Croisières : Le marché des croisières et l'innovation dans le secteur.

● Hervé Tilmont, Directeur Général du SETO : Le rôle du syndicat dans l'industrie touristique et les enjeux de la réglementation.

● Frédéric Vanhoutte, fondateur d'Eventiz Media Group : L'importance de l'événementiel dans le secteur du tourisme.