Les 10 dossiers pour le futur ministre du Tourisme ! 🔑

En début d'année 2024, Touristra a été liquidé, avec perte et fracas.Cette mort lente ne doit rien au hasard : elle est le symbole d'un tourisme social en perte de vitesse, perdu dans cette individualisation des vacances.Le prochain ministre du tourisme pourrait inscrire ces acteurs et ceux du voyage scolaire dans une politique commune pourSi les adultes défavorisés partent moins et vivent cela avec frustration, voire même une certaine honte, n'oublions pas la régression des voyages scolaires et autres classes vertes, freinées par leur coût.Il y a bien eu des initiatives gouvernementales en ce sensz, mais la crise sanitaire et l'inflation ont réalisé un important travail de sape.Dernièrement le pass rail a été lancé pour les 16 et 27 ans, mais pour seulement deux mois et avec l'Île-de-France en moins. Il faut aller plus loin ; l'Education nationale doit inscrire dans le marbre sa volonté de faire sortir les élèves de leur classe et de leurterritoire.Des voyages scolaires qui seront aussi favorisés par une meilleure prise en charge de la mobilité, tout au long du cursus d'apprentissage.qui se fera sur un temps long, alors que d'autres réflexions sont nettement plus urgentes.