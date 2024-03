Limitation des acomptes : vers une augmentation des risques financiers ? 🔑

"la forte opposition de son association à certains articles du projet de révision de

Des débats et une discussion directe pour que chacun puisse attirer l'attention des parties prenantes pour que, dans sa résolution finale, la directive prenne en compte les remarques de l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du voyage.Le ton a été donné dès l’ouverture du sommet avec Frank Oostdam , le Président de l’ECTAA, qui a voulu rappelerDans son viseur notamment : la limitation des acomptes Clairement, et pour les professionnels de toute la chaîne du voyage, la crainte, avec ces nouvelles mesures règlementaires est de continuer à voir augmenterprincipalement sur les agences de voyages.directeur des politiques publiques internationales et des affaires européennes du groupe TUI a expliqué, avec un schéma de flux financiers simple, quand et comment circulent les paiements dans la réalisation d’une offre de voyage.Il a détaillé à l’assemblée un exemple de chronologie. En novembre, TUI réserve des capacités d’hébergements et de vols auprès de ses partenaires :- en février de l’année suivante, le client paie une avance de 20 à 30% ;- en mars TUI transmet les prépaiements à ses partenaires ;- en juin, quelques semaines avant le départ, le client paie le solde du voyage ;- en juillet TUI paie le solde à ses partenaires.a voulu démontrer Ralph Pastleitner. "", a-t-il poursuivi, suggérant qu’ajouter une nouvelle contrainte entraînerait des coûts supplémentaires. "".Et de conclure : "La crainte d’un régulateur trop zélé qui, de par une certaine méconnaissance de la réalité de l’industrie, pourrait créer de la redondance inutile, s’est également exprimée lors du sommet.si on limite les prépaiements pour les voyages à forfait a, par exemple, été pointé du doigt par, le PDG de l’assureur TMU Management. "