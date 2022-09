Olivia Grégoire donne le coup d'envoi de la campagne sur les métiers du tourisme

A travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Olivia Grégoire, Ministre déléguée au tourisme a donné le coup d'envoi de la campagne de promotion des métiers du tourisme.



Cette opération débute ce 13 septembre 2022 en métropole et en Outre-mer pour promouvoir les métiers du tourisme.



" Le tourisme français est une force économique importante pour notre pays. C'est 8% du PIB. Il porte à lui seul quasiment 2 millions d'emplois directs et indirects (...) On a besoin de jeunes gens motivés, qualifiés, engagés. " a déclaré Olivia Grégoire qui renvoie vers le site monemploitourisme.fr.



Plusieurs secteurs sont mis à l'honneur : activités créatives, artistiques et de spectacle ; activité des agences de voyages voyagistes ; transport aérien ; transport terrestre et transport par conduite ; restauration et hébergement.