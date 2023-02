Profitez de l’offre « 1 jeune, 1 solution » pour confier votre recrutement à l’EFHT !

Dans le cadre de l'initiative "1 jeune, 1 solution", le Gouvernement a prolongé les aides financières pour le recrutement d'apprentis et d'alternants de 6 000€ pour tous les contrats signés jusqu’à la fin du quinquennat d’Emmanuel Macron.



Cette initiative aide les entreprises à mieux planifier leur recrutement d'alternants pour la rentrée 2023/2024. De son côté, l'EFHT organise des rencontres de recrutement tout au long de l'année 2023 selon des critères préétablis.



L'école propose à chaque entreprise de trouver des candidats pour leur recrutement en offrant deux options :



► La première est de participer à un job dating à l'école ou en ligne, après avoir pré-sélectionné les étudiants, où le recruteur peut rencontrer tous les étudiants concernés en une demi-journée.



► La seconde, utilisée pour les petites entreprises, consiste à faire des entretiens directement à l'entreprise touristique. Accompagné d'un responsable de recrutement, le groupe d'étudiants se rend directement chez le recruteur, ce qui offre plus de flexibilité pour les rendez-vous.



Ces deux options permettent aux recruteurs et aux étudiants de bénéficier d'un accompagnement de qualité, qui est la réputation de l'EFHT depuis plus de 45 ans.



En 2022, TUI France et Avis Budget Group ont renouvelé leur confiance en l'école pour poursuivre leur projet de classes dédiées. Et si en 2023, c'est votre entreprise que l'EFHT accompagnait ?