Recrutement, 2023 une année dédiée aux profils atypiques ?

On peut aussi évoquer pour les non sportifs d’autres compétences acquises dans un milieu associatif pour donner un peu de soi comme les maraudes au restaurant du coeur, ou bien mettre en lumière une expatriation avec des us et coutumes complètement différents de l’Europe, une épreuve traversée dans sa vie…



"Ce qui ne me tue pas me rend plus fort" . Nietzsche mais aussi reprise dans les bronzés 3 par Gérard Jugnot, une citation qui prend tout son sens, à savoir transformer ses échecs en force et réussite. Facilement transposable en entretien « j’ai eu cette épreuve dans ma vie et j’ai pu la surmonter… », ce qui veut dire que vous êtes tenace avec une forte volonté d’en découdre.



Vous avez su dépasser cette contrainte et en êtes sorti plus grand, plus « fort ».



Comment peut-on mettre en avant ses « mad skills » en entretien et les valoriser au mieux ?



Il est essentiel d’avoir conscience de ses qualités, atouts et ce que vous pouvez apporter à votre future entreprise, futur employeur. A partir du moment où vous savez justifier, j’ai envie de dire que tout passe aisément



La ligne « autre » ou « centre d’intérêt » est tout à fait adaptée pour mettre en exergue cette particularité que vous avez et peut donc faire réagir votre recruteur. Si vous estimez que le marathon peut être une valeur ajoutée, ajoutez cette ligne….



L’avenir du recrutement a encore une belle route. La bienveillance, la polyvalence, la résilience sont des valeurs fortes et l’unicité de chaque personne est un plus en entretien.



Un bon recruteur sait vous mettre en avant en posant les bonnes questions et vous aide à vous révéler.

Les qualités du recruteur restent indéniablement une écoute active et l’art de vous mettre en avant en vous révélant.