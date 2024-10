Rentrée 2024 : 415 étudiants pour une nouvelle génération de talents à l'EFHT

Les entreprises à la recherche de jeunes talents peuvent saisir l’occasion de collaborer avec l’EFHT en accueillant des étudiants en alternance pour des périodes allant d’une à deux années, leur permettant ainsi de s'intégrer efficacement dans le monde professionnel.



Pour les professionnels qui souhaitent encore recruter de nouveaux talents l'EFHT organise jusqu'en novembre des sessions de "job dating" selon des critères prédéfinis. Deux formats sont proposés :



● Job dating à l'école (ou en visioconférence) après présélection des candidats, permettant de rencontrer plusieurs étudiants en une demi-journée pour un processus de recrutement rapide et efficace ;

● Entretiens en entreprise, où les candidats présélectionnés se déplacent dans vos locaux, accompagnés d'un chargé de recrutement, offrant plus de flexibilité dans la planification.



A l’approche de fêter ses 50 ans, l’EFHT se positionne comme un acteur incontournable de la formation touristique et hôtellière en offrant aux entreprises l’opportunité de recruter des talents qualifiés via des dispositifs adaptés. Ces collaborations renforcent l’intégration des jeunes professionnels dans un secteur en pleine expansion, prêt à relever les défis de demain.